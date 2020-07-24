警方破非法外匯保證金公司　涉額達15.4億人民幣

上海警方早前偵破一系列在境內非法經營外匯保證金案，分別在上海、浙江、廣東等12個省市搗破4個犯罪集團，拘捕近150名疑犯。到案發前，他們共誘導8萬餘名投資者進行非法外匯保證金交易，投資金額共計15.4億人民幣（約17.2億港元）。目前，警方以涉嫌非法經營罪對疑犯作出刑事拘留。

警方周五（24日）接受內媒查詢時指出，經過兩個月的追蹤部署，終在今年6月採取拘捕行動。上海市公安局經偵總隊本年初發現多家非法從事外匯保證金交易的公司，於是展開調查。警方指外匯保證金交易是利用槓桿投資原理，在金融機構與投資者之間的一種遠期外匯買賣方式。根據中國法例，未取得行業監管部門的批准，任何人一律不得擅自經營外匯保證金業務。

經訊後，集團主腦供稱自2015年7月起通過控制當地多家公司搭建違法平台，對外宣稱持有境外合法金融服務牌照，並在境內以設立全資子公司、中文網站及舉辦茶話會等宣傳手法，在全國招攬代理商及客戶。平台利用投資者的投機心理，以高槓桿、高回報誘導他們投資。及後為逃避外匯監管，通過地下錢莊將人民幣資金匯兌成美元或虛擬貨幣。平台更引誘投資者頻繁交易以賺取佣金，更有甚者通過對賭的方式直接侵吞投資者的保證金。

警方指這些公司以欺詐手段騙取客戶資金，此類非法交易活動不僅擾亂金融管理秩序，造成外匯流失，也對民眾的財產安全造成極大危害。