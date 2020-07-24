警破跨境網絡賭博集團　涉額逾2億人民幣

內蒙古赤峰市公安局周五（24日）表示，松山區分局經2個多月偵查，成功破獲「5.21」特大跨境網絡賭博案，搗破一個境內外勾結的網絡賭博犯罪集團，涉及柬埔寨、阿聯酋和國內多地。近日先後分赴廣州、福建、江蘇等6省14個地區開展收網行動，拘捕60名疑犯，涉案資金高達2億多元（人民幣，下同，約2.2億港元）。

警方表示，今年5月21日接獲張姓受害人報案，至去年7月至今年4月期間，他通過手機微信群參加網絡賭博活動，輸逾100萬元（約110萬港元）。經查，發現該案涉及柬埔寨、阿聯酋和國內多地的多層級跨國網絡賭博案。犯罪團夥以境外賭博公司組織成員在國內發展下線實施賭博活動，分布廣東、福建、遼寧等地。

由於賭博形式較為新鮮，方式隱蔽，且廣泛使用第三方網絡支付渠道，警方遂從張某手上開展大量數據篩查和海量信息研判，並派人多次赴廣東、福建等地調查取證，逐步掌握團野組織架構和人員分工。至本月9日分赴廣州、福建、江蘇等多地開展拘捕工作，於上周四（16日）成功收網，凍結486個支付寶賬戶，扣押496張銀行卡。