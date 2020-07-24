妻子起訴離婚慘遭捅死　狠夫被判死刑

江蘇南京市中級人民法院周五（24日）開庭審理一宗殺妻案，41歲的魏姓被告因不滿董姓妻子兩度以家暴為由提起離婚訴訟，遂於案發當日清晨闖入岳母家中，將董女殘忍殺害。法院以魏某犯故意殺人罪、故意傷害罪，判處其死刑。

魏某與同樣有過一段婚姻的董女在2017年相識，惟婚後多次對其施暴，女方前年8月向法院提起離婚訴訟，但因魏不同意而沒有判離。同年12月，魏再對妻子施暴，後者幸獲警方幫助回到娘家，當事人隨後亦收到公安發出的家暴告誡書。但他事後沒有收斂，去年6月因離婚一事與董女和其父母發生衝突，毆打對方致腦震盪、鼻骨骨折，令董女下定決心第二次向法院提起離婚訴訟。

至去年9月26日，魏男攜帶2把鐵錘、1把折疊刀，凌晨5時半來到岳母家門口埋伏，待董女欲出門上班時，手持鐵錘闖入屋內，在扭打期間用鐵錘將董母打至昏迷，隨後再亮刀追殺逃至門外求救的妻子，最後被聞聲趕來的鄰居制服。

公訴人在庭上表示，偵查顯示，魏在案發前兩個月，已從網上購買作案工具伺機報復，甚至長期去死者居所埋伏，其行為已構成故意殺人罪、故意傷害罪；另法院認為，經鑑定死者全身共26處傷痕，董母親頭部被錘打至骨折、腦震盪，顯示被告犯罪手段殘忍，造成的後果極其嚴重，遂作出上述判決。