關閉休斯敦華領館限期臨近　中方人員收拾物件

美國政府周二（21日）要求中國關閉駐休斯敦總領事館，限期將於香港時間周六（26日）凌晨5時屆滿。中方人員在限期前夕收拾物件，部分綠色袋子印有「外交部袋」的字樣，要由兩人合力搬上貨車。與此同時，有傳媒在總領事館門外守候，另有多人在館外一帶聚集。

在限期屆滿前，中國駐休斯敦總領事蔡偉在中國駐休斯敦總領事館官網，發表題為《致美南地區各界朋友的一封公開信》。他在信中指出，中國駐休斯敦總領館是中美建交後，中方在美國開設的第一個總領館，致力促進中美各界相互了解和各領域交流合作。他亦在信中列出自己去年8月初抵達休斯敦履新後，發生的一系列難忘事件，並指自己未來不論身在何方，都會繼續支持中國與美南地區人民的友好交流與合作。他指，中美關係的本質是互利共贏，雙方應致力於不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，共同推進以協調、合作、穩定為基充調的中美關係，又指中美人民友誼不會中斷，中美友好合作的光明前景是任何人都不能阻擋。

外國傳媒周五（24日）引述消息指，華府此舉是回應中方試圖竊取該國科學及技術秘密，當中包括新冠肺炎疫苗的研究成果。一名美國國務院高層官員指，涉及中國外交使團的間諜活動及其他惡意活動在該國多地都有發生，而中國駐休斯敦總領事館是最嚴重的違法者之一。該名官員另指控北京過分濫用該國自由開放渠道，非法收集美方知識產權，從而進入當地社會，並稱：「休斯敦（事件）是我們認真的堅定證明。」

蔡偉周四（23日）接受美媒訪問時曾稱，不會按美方要求關閉總領事館。為報復美方行動，中國外交部周五（24日）上午通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可。外交部發言人汪文斌批評，美國駐成都總領事館有關人員從事與身份不符的活動，中方曾多次提出交涉。