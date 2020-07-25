新冠肺炎：公共交通恢復滿載率至100%　恢復低風險跨省長途車服務

遼寧大連近日再爆發新冠肺炎，截周六（25日）凌晨，全國累計確診病例共83,750宗、4634人死亡。北京市交通委周五（24日）指，由於北京疫情應急響應級別由二級降為三級，將調整有關交通行業的規定，其中地面、軌道公共交通將滿載率上調至100%；並恢復低風險地區的跨市地面公交、省際長途、旅遊包車、出租汽車出京營運等客運業務。

市交通委指，目前北京疫情形勢逐漸趨好，為減少因滿載率控制給乘客出行造成的不便，將調整有關要求，為市民復工復產提供交通出行保障，但同時要求有關公共交通工具「滿載不超載」，提醒市民乘坐地面公交和軌道交通時，仍需佩戴口罩。

市交通又指，當新發地周邊道路解封後，途經新發地的353路、423路、483路、497路4條哦巴士路線，已恢復正常營運；同時，當局與河北相關縣市政府部門協商，同意在下周日（26日）逐步恢復跨京冀10條巴士線路營運；下周一（27日）再恢復3條城際班車線路。下一步，將逐步有序恢復其他省際長途客運及旅遊包車業務。

另外，國際醫學期刊《刺針》周五發表社論文章，指中國疫情已基本受控，其他國家可以學習中國在這方面的成功經驗。文章指中國對疫情的應對，體現了一個國家研究和應對公共衞生問題能力的重要性，投資國家衞生和研究系統，提高實驗室能力和醫務工作者的能力，是迅速、有效地應對衞生突發事件和國際衞生安全事件的基礎；又指中國的抗疫經驗還體現出社區團結的重要性及其所能取得的成果。