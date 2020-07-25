不堪家暴跳樓致半身不遂　女子提離婚訴訟

河南商丘市柘城縣一名劉姓女子，去年遭竇姓丈夫家暴從二樓跳下逃生致截癱（半身不遂）。劉女早前向法院提起離婚訴訟，檢察院同時以故意傷害罪對竇某提起公訴。該縣法院周五（24日）表示，因受害人未在遭受家暴後第一時間提起訴訟，且按照離婚程序需先經雙方訴前調解；目前案件仍在審理。

劉女曾遭兩次家暴，首次在孩子4個月大時，竇男因賭博輸錢被上門要債而引起；其次在去年8月13日，均與賭博等相關問題有關，她為逃生選擇從二樓跳下，導致其包括左眼眶、腰椎胸椎等全身共9處骨折，雙下肢截癱，目前已經住院治療11個月，外出需要輪椅。惟事發近一年，因竇某不同意離婚而需向法院提起離婚訴訟。

針對劉女被家暴一事，柘城縣人民檢察院周五表示，劉女因遭丈夫毆打被迫從樓上跳下，因此跳樓行為和毆打行為之間存在間接聯繫。該院已於上月15日，以故意傷害罪對竇提起公訴，並將劉的跳樓行為列為該案加重情節，建議法院從重量刑。

劉女表示，她在上月8日向當地法院提起離婚訴訟；在本月14日第一次開庭審理離婚案件後，法院方面稱雙方意見不統一，要私下調解，等刑事判決有結果後再一起決定。目前，法院已聯繫她重新提交因遭竇某故意傷害的傷情鑑定報告，以及遭毆打的閉路電視片段後，將盡快做出離婚判決。