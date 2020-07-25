狠男因土地糾紛殺鄰居一家4口　死者家屬求判死刑

河北滄州市南皮縣馬東村村民一個家族4口人、祖孫3代，早前被鄰居李俊廷殘忍殺害，李事後一度逃逸，惟終被警方抓獲歸案。案件周五（24日）開庭審理，李男承認自己一時衝動殺人，原因是土地經濟糾紛；死者家屬林芳（化名）則表示希望判處疑犯死刑，還家族一個公平。

事發於去年6月19日，林芳家人，包括其母親、祖父、祖母、小侄子被李俊廷殘忍殺害。警方及後發布協查通報通緝李男，隨後將其緝拿歸案。林芳回憶，案發時李男拿着長刀直接走進其母親家的院子中，先是殺害了母親和侄子，然後又拿刀殺害祖母，並闖入房間將正在屋內睡覺的祖父殺害。

林芳介紹，李俊廷事前要求兩家接壤的土地間留出一條過道，獲林芳祖父同意。然而過道留出後，李男一家反而在過道上種自家的樹，而這些樹成熟時約可以賺取2萬元人民幣（約2.23萬港元）。至案發一周前，李又開始在林芳母親家門口罵人，最終積怨的兩家步向了悲劇。

目前庭審已結束，宣判時間另行通知。林芳氣憤地表示，李俊廷下手太狠，因為土地糾紛與口角就幾乎滅門，為她的家族帶來永久的傷痛，現在回想都感到那股恨意依舊無處發洩。她指李男到現在對她一家絲毫沒有悔意，希望法院判其死刑，另外她也請了律師，要求相應的民事賠償。