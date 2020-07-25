三峽工程設計總工程師鄭守仁逝世　享年81歲

中國工程院院士、三峽水利樞紐工程設計總工程師、水利部長江委前總工程師鄭守仁，周五（24日）在武漢病世，享年81歲。

水利部長江水利委員會周四發悼文指，鄭守仁出生於1940年，安徽阜陽市潁上人。1986年出任長江流域規劃辦公室（現長江委）副總工程師兼隔河岩設計代表處處長；1994年任長江委總工程師兼三峽工程代表局局長；1997年當選為中國工程院院士；2003年任長江委科學技術委員會主任委員，2019年退休。

悼文又指，鄭守仁在全面負責三峽工程設計以來，分別於1994、1997、2002年三次成功解決截流長江世界難題，成功解決超大水深和軟淤沙、龍口合龍單寬能量世界第一等重大難題，為中國節省了巨額投資、提前了工程工期，取得巨大經濟效益和社會效益，被官媒評為「當代大禹」、「三峽的脊梁」。

鄭守仁畢生研究和傳播水利工程關鍵技術，著有學術論文50餘篇、專著6部，先後主持召開三峽工程現場設計討論會2500多次，形成會議紀要6800多萬字，親自撰寫現場設計工作簡報500多期，400多萬字，為確保三峽工程的設計質量和施工質量奠定了堅實基礎。