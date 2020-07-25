男子網上揚言要傳播性病惹恐慌　遭刑事拘留

浙江杭州市一名24歲男子近日在網上聲稱將在市內西湖區惡意傳播性病。杭州市公安局接獲多名市民反映情況後展開調查。發現該名男子曾在網上發布疑似HIV檢測結果為陽性的試紙和帶有「尖銳濕疣」字眼的醫學檢驗報告的圖片。男子的言論引起公眾恐慌，警方終在周三(22日)上門檢查，目前該名男子已被刑事拘留。

內媒周五（24日）報道，涉事男子以網名「呆萌xx」在微博自稱要傳播性病，更公開多張醫院檢測報告，及後被網民截圖公開。該帳號亦曾發文展示該男子在7月初於杭州市某商圈裸露下體試穿衣物的內容。在警方周三上門調查時，該男子亦在社交平台直播整個過程。但自此後，帳戶未有更新。

內媒又發現，該男子在周三上午曾在微博稱自己在著名公寓出租商蛋殼公寓負責清潔工作，並展示身穿蛋殼公寓清潔員制服的自拍，令人擔心旗下公寓的衞生狀況。公司負責人及後表示該男子曾在與蛋殼公寓合作的清潔服務商接受培訓，但未完成培訓，該男子已辭職。他又稱，該男子除了培訓老師，未曾接觸其他公司職員和用戶，同時也會對培訓用的房間進行了全面消毒。