中二學生模仿高比後仰跳投　不幸墮樓重傷

廣東羅定市第四中學中二學生廖木通，周一（20日）在學修2樓走廊模仿已故球星高比拜仁（Kobe Bryant）的後仰跳投，不幸翻過圍牆墮樓重傷。學校及羅定市教育局事後通報事，指會加強對學生的安全教育，防範類似事件再次發生。

通報指，廖男當日上午11時許，一時興起在教學樓二樓中廳，玩跳投時發生意外，不慎跌落至一樓。事發後校方立即通知了救護車及學生家長，將學生送往羅定市中醫院接受治療，醫院發現涉事學生，除左手骨折，右手皮膚遭受挫傷外，生命體徵良好，能獨立行走及生活自理。

由學校的閉路電視畫面可見，廖男當時正和數名同學聊天，期間他突然做出後仰跳投的投籃動作，疑因他落地時的動作太大，失去平衡，不慎翻過走廊圍牆以外；多名見廖失去平行，立即上前想將其拉回但未成功，只能看着他從二樓跌至一樓。

廖男事後表示，自己當時只是習慣性地做了那個動作，由於跳得比較高，坐到圍欄上失去平衡就掉下去了；他又稱自己由小學四年級開始接觸籃球，平時也比較喜歡高比的動作；他又指當時跌落時，用手保住了頭部，所落地時只撞擊到手部，幸未撞到頭部。目前，校方已在事發地加高了圍欄。