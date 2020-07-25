近百中科院人員集體辭職　員工爆料與拆門鎖「保安」衝突有關

中科院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所日前有近百名科研人員集體辭職，國務院隨後派專項工作組調查，但官方至今未公布原因。該研究所多名員工近日向內媒爆料，導火線是上月15日發生在研究所內的「保安事件」，合肥院突拆除核所門鎖，引起部分工作人員不滿，有研究人員與拆鎖的保安員衝突，引發集體辭職。

有在職員工表示，該研究院的保安工作由院內職員負責，但核所管理層認為，所內有不少涉密文件，保安還涉及內部網絡問題，遂拆除核能安全技術研究所的門鎖。所內員工和管理層於當日爆發衝突，期間有女員工被推撞，引發更激烈糾紛。有研究人員情緒激動，繼而提出辭職，隨即有人響應。

該員工強調，研究院一般離職程序很長，但核所當天的離職申請卻即日批出，院方隨即通知13名處長到場，當場批准辭職。另有多名核所相關人士推測，事件是提前策劃，衝突只是「借題發揮」，離職的主因有兩個，一個是核所所長吳宜燦的強勢管理作風，另一個原因是自5月開始的改革。相關人士認為，有多名員工不滿吳宜燦的管理作風，吳喜歡舉辦各種體育或文娛活動，引來不滿。