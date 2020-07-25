生活矛盾引不滿　丈夫殺妻肢解棄屍化糞池

浙江杭州一名來姓女子早前失蹤多日後，近日被發現棄屍在化糞池中，其丈夫被警方帶走調查。案件杭州警方周六（25日）公布案件細節，指來女的許姓丈夫被捕後承認，因家庭生活矛盾對她產生不滿，於本月5日凌晨，趁她熟睡之際，將其殺死後分屍再拋棄在化糞池中。目前許男被警方刑事拘留。

警方表示，51歲來女於本月5日失蹤，55歲許男翌日與大女兒到警局報案，調查發現是一宗有預謀的故意殺人案。警方周三（22日）從涉事屋苑的化糞池中抽取屎水化驗，發現人體組織，經DNA比對，證實是來女的身體組織，猜測她已遇害。

至周四（23日），警方以涉嫌故意殺人，傳召許男到警局接受調查。警方翻查屋苑附近的閉路電視畫面，只見來女與女兒返回家中的畫面，一直未見其離開家門。許男被捕後表示，將妻子殺害後肢解，把人體殘肢棄於不同地方。

有當地民眾表示，原本以為許男對妻子十分癡情，若不是警方將其列為重大嫌疑人，都被他的行為騙了。警方續透露，許男為逃避嫌疑，殺害妻子後致電她的姊姊等人，詢問妻子下落，並於本月6日與女兒到警局報案。

警方調查發現，許男案發前在杭州某公司擔任司機，自1987年到省內多地從事魚類養殖等工作，直到2018年到杭州工作。來女是杭州某公司的清潔工，她與許男於2008年再婚，同住在杭州某屋苑內。針對早前網傳消息稱，許男是退役偵察兵、在涉事屋苑物業工作、熟悉屋苑閉路電視情況，在空置房內分屍等說法，警方在會上闢謠，指均與事實不符。