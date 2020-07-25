新冠肺炎：大連增35患者中招　吉林4無症狀感染者跨省染疫

遼寧大連近日出現多宗確診病例，更出現跨省感染的情況。國家衞健委周六（25日）通報稱，截至當日凌晨，大連新增9宗本土確診病例，均為早前確診的石姓患者的密切接觸者，另新增27名無症狀感染者，分別大連26宗、鞍山1宗。吉林衞健委周五（24日）篩查從大連返回的民眾，發現4名無症狀感染者，與其密切接觸者均被隔離觀察。

遼寧衞健委表示，9人均是周三（22日）確診、在海產品企業工作的石姓患者，確診患者發病前曾到當地超市、藥房、街市等商舖購物。他們被追查為石某的密切接觸者後，經大連市疾控中心進行核酸檢測發現，感染新冠病毒。

大連市衞健委疫情防控工作周五表示，大連市公安局出入境管理局暫緩辦理非緊急出境簽證，有緊急情況需求的民眾可通過電話預約後辦理證件。另通知顯示，婦幼保健院部分門診部暫停服務，恢復時間將另行通知。

近日網傳消息稱，石某所在企業因通過非正規渠道接收帶有病毒的俄羅斯籍船隻海產品，令疫情擴散。該消息引來民眾恐慌，相關防疫部門周五發布聲明闢謠，指該網傳消息是虛假消息，警方正調查相關人員，將嚴肅處理。