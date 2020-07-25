六旬保安下班途中猝死　家屬質疑崗亭未裝空調釀禍

內媒周六（25日）報道，63歲的蔡伯在廣州花都區一小區擔任保安，本月14日下班後在回家途中猝死。蔡伯的家屬向媒體稱蔡伯或因在沒安裝空調的崗亭下，連續工作12小時後出事，又批評事發後所在的物業管理公司未有發放最後一個月的工資。

唐小姐指，其公公蔡伯於去年11月入職廣州市偉和物業管理有限公司，在花都一小區擔任保安，主要負責在門口崗亭值班。公司給員工提供集體宿舍，但考慮小區離兒子家近，步行不足20分鐘，蔡伯選擇回兒子家住。在事發當日早上，原本6點半下班的蔡伯，卻遲遲未回家。後來唐小姐和家人從警方獲悉，蔡伯下班回家路上突然倒地，街坊報警，醫護人員趕到時發現其已無生命體徵。

唐小姐續指，家人都難以接受公公突然離世，蔡伯60歲之前在幼兒園做保安，每年都體檢，沒有大的疾病。她後來到公司去了解，和蔡伯交接班的保安告訴她，蔡伯下班後和他聊了幾句，抱怨說：「太熱了，受不了」。崗亭長期沒有空調，只有一把風扇。

物管公司回應指，裝空調，保安會睡覺，不利於工作，蔡伯來工作前已和他溝通，又指蔡伯工作時間不長，沒有幾個月，家屬如提出賠償要求，可循司法途徑解決。至於蔡伯最後一個月的工資，該負責人表示家屬可以隨時來公司領。