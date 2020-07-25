台軍劍翔無人機投入量產　可壓制陸雷達陣地

台海局勢日趨緊張，台媒周六（25日）引述軍方官員證實，台軍目前正進行「劍翔」反輻射無人機的量產計劃，料首批總數達104架。報道指，該款配置反輻射導彈的無人機，可有效克制、干擾甚至摧毀中國大陸沿海雷達站運作，並且壓制大陸部署S400防空導彈。

據報道，大陸近年來在沿海構建的雷達站及防空網絡愈來愈緊密，特別從俄羅斯採購S400防空導彈後，只要部署在福建沿海，配合戰機及戰術導彈，足以讓台灣空軍從起飛、升空、滯空3個階段均受到解放軍嚴密監控及無間斷打擊，台軍要突破現狀，必須依靠反輻射導彈或無人機，「撕開」解放軍的雷達網絡。

報道引述軍方官員指，劍翔無人機系統的量產計劃及經費，目前被列入國防部年度機密預算之內，因為劍翔無人機系統的性能與部署均涉及機密，如未來降低或解除機密等級，則會改為公開預算。該官員續指，劍翔無人機系統是台軍目前唯一核定進行量產的攻擊型無人機系統，另一款「騰雲」無人機，目前仍處於各項驗證，未來可望由偵察為主的功能，轉換為攻守一體的大型無人機，也具備配掛導彈能力，預計明年將進行相關的作戰測評。

台灣的中科院在2019年台北國際航太暨國防工業展中，曾公開展示劍翔無人機系統，包括無人機及發射車。一輛發射車可裝載12架無人機。中科院航空所長齊立平當時曾表示，劍翔無人機已具備作戰能力，可用於單機攻擊或「群攻」，並確定投入量產，首批總數為104架。