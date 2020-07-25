秦淮河汛情危急　官媒揭大堤內部被挖空建餐廳

長江汛情吃緊，下游支流秦淮河的水位仍居高不下，江蘇南京市政府已啟動防汛一級應急響應，並發布洪水黃色預警，秦淮河流域部分地區已有水漫出河堤，滲向周圍街道。危機即至，近日有民眾向官媒踢爆，秦淮河楊家圩大堤內部已被挖空，興建了多間高檔餐廳或酒吧。專家指出，該些建築不但涉嫌違反多項水利法規，且對大堤安全造成隱患。

官媒記者近日到江寧區楊家圩市民公園旁的外秦淮河大堤走訪，發現上漲的河水已淹沒河堤外的行人步道和配套設施，惟在河堤背水面，多間高檔餐廳仍正常營業。該些餐廳並不是直接建在大堤之上，而是從堤體的背水面，向內挖了十幾米，在大堤「肚子裏」營業。記者隨後走進其中一間餐廳測量，發現從店門到最深處的牆壁達12米，高約3米，意味着大堤背水坡內，存在多個長高相約、寬度不同的空洞。經初步測量，餐廳的最深處已經到達大堤中線位置。

該餐廳業主劉先生透露，他起初與大堤建築方南京江寧城市建設集團簽署租賃合同時，一開始出具的合同都很正規，但數年後準備整改煤氣設施時，需要江寧城建集團提供資料時，對方卻支支吾吾，找不到相關的規劃手續，此時他才意識到餐廳已開在管理區的「紅線」之內。

對此，記者向江寧城建集團相關負責人吳主任查詢。吳主任承認，他們當時負責大堤景觀綠化，起初是希望打造「酒吧一條街」，後來改為興建一些小餐飲。惟對於興建餐飲有沒有相關規劃和審批手續，吳主任卻「說不清」。該集團另一負責人則承認，堤體內的餐廳沒有正規手續，是建堤壩時的「臨時用房」，然而對於為何「臨時用房」為何仍在出租營業，為何採用混凝土建設，對方同樣無法解答。

作為河道管理部門，秦淮河水利工程管理處相關負責人回應記者查詢時，竟表示對堤體內存在沒手續的建築「不知情」，聲稱不在管轄範圍內，要求記者向市水務局查詢，惟市水務局一直未有回應。

對此，武漢大學水利水電學院副教授李進平指出，在堤體內部興建餐廳對堤體的削弱程度，須經實地勘測後才能得出結論，惟在內部興建餐廳已涉嫌違反《河道管理條例》及《南京市防洪堤保護管理條例》。他又指，國家也專門有防汛法，與防汛相關的周邊均設布「紅線」，紅線範圍內不能建房修路，即使修橋也要層層審批，因為會影響防洪。