長江淮河幹流全線超警　省政府宣布進入緊急防汛期

內地多地水患持續，其中安徽長江、淮河幹流全線超警戒水位，安徽省政府更宣布自周六（25日）中午12時起，長江、淮河、巢湖流域相關地區進入緊急防汛期。另國家應急管理部周五（24日）消息，國家防總決定維持長江、淮河防汛Ⅱ級響應，為連續13天維持。此外，截至周五下午6時，國家防辦、應急管理部會同國家糧儲局，共調運10批次、價值8659.7萬元人民幣（約9594萬港元）的中央防汛物資。

氣象部門預計，下周一（27日）前沿淮淮河以南仍多降水，防汛抗洪處於最緊要關頭。中央氣象局表示，長江3號洪水正在形成，四川盆地至長江中下游沿江一帶於周六至下周日（26日）有大到暴雨，其中重慶中部、安徽南部、湖北東北部、湖南西北部等地部份地區有大暴雨，累積降雨量100至200毫米。

另江蘇汛情亦嚴峻依然，據省水利廳周五通報，至下午2時，長江幹流大通流量為每秒7.32萬立方米，雖然有所回落，惟30條河（湖）、49站水位超警超保，其中淮河吳家渡已持續30小時每秒流量8000立方米。

汛情下，國家防辦、應急管理部與國家糧儲局調撥中央儲備防汛物資，其中周五向湖南調撥200萬個編織袋、152萬平方米編織布等。另向江西及安徽急調撥6.5萬件氈、毛巾被和摺叠床等的第三批次中央救災物資。截至當日下午，當局已累計調運19.5萬件中央救災物資。