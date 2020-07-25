網絡水軍團夥假冒記者　借環保監督名義敲詐勒索企業

江蘇常州市警方周六（25日）透露，一個網絡水軍團夥自前年11月以來透露冒充中央媒體記者，借環保監督的名義敲詐勒索企業至少41宗，最終被警方識破，16名團夥成員悉數被捕，其中4人已宣判獲刑，12人被提起公訴。另案中繳獲假證件50多本。

案情指，此案主要疑犯張某於前年出資成立「南京紫悅雲文化傳媒有限公司」，再冒用「人民日報市場報」搭建多個非法網站，大量招募人員假冒記者，以曝光企業環保問題敲詐勒索。為求以假亂真，團夥還偽造一批假證、假新聞採訪車牌，同時仿造政府文宣網站。由於網站主頁上的證件編號、姓名乃至車輛信息等與疑犯完全一致，導致許多當事人誤信。

該團夥作案手段多元，包括網絡搜尋熱點負面輿情後作編輯加工，再找到具體企業以曝光為由索取好處費；針對部分重點企業，以可在「權威媒體」發文增加其知名度為由收取好處費；線下尋找合適作案目標實施敲詐勒索等。

而線下敲詐勒索則以小企業，如位置偏僻的混凝土公司、土場、製造企業等為主，疑犯會收到舉報前來調查環保問題為由進入企業，然而佯裝拍攝、曝光，趁機索要財物，敲詐得手的從幾包煙至數千元人民幣不等。