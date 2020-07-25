李眉蓁成立競選總部韓國瑜未輔選　藍綠學術爭議再起

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁論文被指抄襲，日前落淚道歉兼宣布放棄台灣中山大學碩士學位。事後她沒有退選，周六（25日）傍晚成立競選總部。外界關注前市長韓國瑜是否會輔選，然而李眉蓁明言韓不會出席大會。另針對論文問題，藍營將矛頭指向總統府秘書長蘇嘉全等人，指綠營也有「一大堆」學術爭議等。

李眉蓁成立競選總部，黨主席江啟臣、前主席朱立倫、洪秀柱，以及前立法院長王金平、立委蔣萬安等人將會出席。而韓國瑜自遭罷免後便未有公開出席活動，李眉蓁明言，韓不會到場。

另一方面，藍營指出蘇嘉全與屏東縣長潘孟安二人的論文，有高比例重覆問題。國民黨文化傳播委員會主任委員王育敏在記者會上表示，公眾應以同等標準檢視民進黨政治人物的論文，並指大眾無法接受綠營「嚴以待人，寬以律己」的雙重標準。

王育敏續提到，蔡英文總統的論文錯誤也有一堆，其教授升等公文列密件，保密至2049年，論文原稿被挑出的英文拼字錯誤達444個；前總統府秘書長陳菊論文4名口試委員中有3人具親綠背景；至於行政院前副院長陳其邁僅負責整合資料，卻以第一作者身分在國際知名醫學期刊發表鑽石公主號防疫論文，質疑屬另類學術詐欺。