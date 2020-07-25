女大生畢業被延遲旅行散心　獨遊格爾木失蹤18天

四川女大學生黃雨蒙因畢業被延遲，早前獨自前往青海旅遊散心，卻與家人失去聯繫，至周六（25日）已失蹤18天。家屬心急如焚，分赴黃女就讀大學的城市南京和失聯地青海格爾木尋找，並通過網絡發布消息尋人，惟仍杳無音信。雖然家人曾向南京市警方求助，惟警員以人口失蹤非刑事案件為由，拒絕立案。

黃的家人憶述，黃女本月5日獨自乘坐火車從南京抵達格爾木，其後乘坐的士進入可可西里。的士司機透露，黃當時曾表示自己帶了帳篷，要住在可可西里。至7月8日，黃女曾出現在玉樹州曲麻萊縣境內，且曾到過索南達傑保護站，惟其後音訊全無。至本月13日，黃的身份訊息曾出現在青藏線南山口，惟未能證實是否黃雨蒙本人。

黃的友人則指，黃女到青海旅遊或與她畢業被延遲有關。黃女本應在今年畢業，惟因尚未提交畢業論文答辯，導致畢業被延遲，心情不好才一個人散心；惟黃女與友人聊天時表現正常，說自己玩遍了格爾木周邊的景點，還為家人買了很多手信。友人續指，黃身上沒帶多少錢，她曾希望到藏區支教，惟未向當局辦理手續。目前，黃雨蒙的家屬仍留在格爾木和南京，希望找到黃的下落。