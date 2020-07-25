涉合謀操控股價獲利　陸企董事長遭台列外逃通緝犯

中國大陸房地產公司上海龍峰企業董事長任國龍，早前被指控涉嫌與台灣商人鄭文逸聯手操控台灣家電企業大同公司的股價，從中獲利逾11億新台幣（約2.89億港元），今年6月已被台北地檢署通緝。台灣的法務部調查局近日把任國龍列為外逃通緝犯，加強查緝，並呼籲民眾提供線索。

根據台灣檢調單位調查，任國龍與鄭文逸在2016年7月至8月期間，合謀企圖透過操控大同公司股價獲利。案情披露，任國龍透過地下錢莊及境外轉帳，匯款2億港元給鄭文逸，並隱瞞大陸商人的身份，假裝港資入股大同公司，藉此抬高大同的股價。大同公司董事會2017年5月11日進行改選，鄭文逸對外宣布爭取經營權，不繼續持股及辦理登記參加股東會，但在大同暫停股票交易日前，趁股價暴升時，將大同的股票大手賣出獲利。

鄭文逸早前已被台北地檢署起訴，至於任國龍則被另案偵查，由任一直未到案，北檢今年6月對他發出通緝令。調查局近日把任列入外逃通緝犯名單，呼籲民眾提供線索，經檢舉並成功令任落網者，可獲最高100萬元新台幣（26.3萬港元）的獎金。