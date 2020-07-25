台女童把玩噴槍致死　過失父獲刑1年10個月

台灣高雄市一名鄺姓男子2019年初與3歲女兒出遊，在加油站洗車時，女兒把玩空氣噴槍，灌入氣體造成血管堵塞死亡。事件震驚社會，警方調查後確認噴槍上有女童的DNA，推測女童將噴槍放入口中導致慘劇。鄧童母親痛失愛女，指控鄺男殺人，但檢方去年依過失致死罪起訴鄺男。高雄橋頭地方去院周五（24日）判處鄺男有期徒刑1年10月，可上訴。

案發於2019年1月20日，鄺男載女童到左營區自由三路加油站，使用免費的空氣噴槍清除車內灰塵，用後將噴槍留在車內。不久後女童就因氣體噴入體內，緊急送院急救無效致死。全案經橋頭地院1年半時間審理，法官依法醫鑑定報告，認為生父鄺男疏於看顧造成憾事，以「過失致死」罪判刑。法官認定，鄺男將噴槍置於鄧童隨手可觸之處，任由鄧童擅自按壓噴槍，且未及時加以阻止，均有過失，應對鄧童死亡負過失致死之責。

檢方當初比對空氣噴槍握把距離與女童手指長短，認為如用雙手可按壓空氣噴槍把手，加上噴槍握把及噴嘴上的DNA與女童DNA相符，猜測女童自行將噴槍放入口中。但鄺男是現場唯一親屬，應有責任照護女兒，其過失行為與女童死亡具有因果關係。

鄺男受查時，聲稱女童自行拿噴槍玩耍，且對自己的嘴噴射，他後來看見女兒全身抽搐、臉色發白，已立即開車送院求救。經院方通報警方，最後依過失致死罪嫌將鄺男移送法辦。據了解，鄧女與鄺男雖生下女童，但兩人無婚姻關係。鄺男另涉侵佔罪遭判刑2年半定讞，目前在獄中服刑。