居留期限獲自動延長　5陸女「加班」賣淫被捕

台灣台北市萬華警方上周五（24日）突擊搜查一間已倒閉的按摩店時，當場查獲5名大陸女子以觀光、依親名義，在台從事性交易。警方經查後發現，5人的居台證原在今年3月到期，惟受新冠肺炎疫情影響，獲政府自動延長居留時限，她們便順勢「加班」，在台繼續進行性交易。

警方日前接獲線報，指西門町一家已倒閉的按摩店內暗藏春色，不法分子以LINE招攬嫖客，50分鐘收費高達3600至5000元（新台幣，下同，約959至1333港元）。警方上周五晚上9時許採取行動，破門進入按摩店搜查，當場拘捕5名涉嫌賣淫女子和4名嫖客，並查扣安全套、潤滑劑等證物。5名女子承認賣淫，並指每次交易後，均會被抽佣1200至2600元（約319至693港元）。

警方發現，該5名女子已在台「工作」超過半年，其中3名更早於去年9月抵台，受疫情影響，居留時限獲2度延長，她們原打算「工作」3個月便離開，也順勢留下來「加班」繼續賺錢。經偵訊後，警方依社會秩序維護法裁處5名女子及4名嫖客，5名陸女另依台灣地區與大陸地區人民關係條例移送移民署收容，並擴大追查幕後的賣淫集團。