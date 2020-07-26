犯下90宗違法案件　涉黑組織2主犯被判死緩

湖南長沙市中級人民法院上周六（25日）就一宗涉黑案件公開宣告，27名被告涉及25罪名、90筆違法犯罪事實，其中主犯萬操、胡長林多項罪名成立，被判死緩；另一主犯黃雲聲同樣多項罪名成立，則被判無期徒刑。據了解，該案是由湖南省掃黑辦、省高級人民法院掛牌督辦的重大涉黑案件。

法院經連續7天審理查明，萬操、黃雲聲等人為謀取非法利益，常德市組建黑社會組織「康氏集團」，以暴力、威脅或其他手段，組織地通過故意傷害、聚眾鬥毆、敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁、非法買賣槍枝等違法行為，為非作惡、稱霸一方，共造成4人重傷、16人輕傷、2人重度殘疾等嚴重後果。

該組織更利用常德市和新疆巴州國家工作人員的包庇和縱容，通過強迫交易、騙取貸款、非法採礦、賭博、串通投標等違法活動，對區域內的砂石、礦產採挖，工程建設等行業形成非法控制和壟斷，攫取巨額經濟利益。萬操還與他人共同實施故意殺人犯罪。

法院認為，萬操犯組織、領導黑社會性質組織罪，故意殺人罪，故意傷害罪等罪，數罪並罰，決定判處死刑，緩期二年執行；黃雲聲犯組織、領導黑社會性質組織罪，故意傷害罪等罪，數罪並罰，判處無期徒刑；胡長林犯參加黑社會性質組織罪、故意傷害罪等罪，數罪並罰，判處死刑，緩期二年執行。其餘24名被告分別被判處有期徒刑2年至19年不等。