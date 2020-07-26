男子劫殺姐夫對屍體割喉放血　被執行死刑

廣西防城港市中級人民法院上周五（24日）對犯故意殺人、搶劫案的郭長龍，執行死刑。被告郭長龍7年前與他人合謀。強行向自己姐夫宋某某索要錢財，並將宋男押至別地，用石頭砸向其頭部導致宋男死亡，又授意他人對屍體割喉放血，手段殘忍。

事發於2013年郭長龍糾集同案被告沈名知、陳​​福玖（均已判刑），在當年5月24日，到被害人宋男的出租屋內，持刀威脅他，劫取宋某某的錢包、身份證、銀行卡、手機等財物，隨後將他押至越野車上前往防城港市那良鎮，在逼問到銀行卡密碼後，共取走1.78萬元（人民幣，下同，約1.99萬港元）

郭長龍在同日下午將宋男挾持至防城港市那良鎮某橋旁的一塊空地，指示陳福玖、沈名知用石頭猛砸宋某某的頭部，再將脫去宋男屍體上的衣物，棄屍路邊竹林；再授意陳福玖對宋的屍體實施割喉；在宋死後，郭長龍持他身份證及銀行卡，於同年6月24日前往銀行櫃枱，取走6萬餘元（約6.7萬港元）。

防城港市中級人民法院一審，宣判郭長龍犯故意殺人及搶劫罪成，判其死刑，剝奪政治權利終身，處以5萬元（約5.58萬港元）罰金；郭長龍提出上訴，但自治區高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判，報請最高人民法院核准，於上周五對郭長龍執行死刑。