女大生旅行散心失蹤多時　警方立案調查

四川女大學生黃雨蒙因畢業被延遲，早前獨自到青海旅遊散心後失聯，更有消息指警方以人口失蹤非刑事案為由拒絕立案。南京江寧警方周日（26日）發通報，澄清接獲家屬報案後已立案，該案列為失蹤人員調查，並詳述調查情況。

通報指，黃女於本月5日乘坐火車Z164離開南京前往青海格爾木市，江寧警方接報後與青海省警方聯繫協助查找，4日後仍未有事主在當地的住宿及乘車信息。警方本月12日曾會同黃女母親及校方人員，到青海索南達杰保護站查找仍然無果。

直至本月13日，警方在青海找到一名曾與黃女在同一臥鋪車廂的旅客，對方稱在列車即將駛至格爾木鐵路站時，曾與事主在車廂內聊天。警方進一步調查，發現青藏線109國道南山卡口，同日下午5時07分曾登記事主的身份證信息，但此後未有發現其他相關消息。家屬事後已在青海當地報案。

據此前報道，黃女原定於今年畢業，惟因尚未提交畢業論文答辯，導致畢業被延遲，遂前往青海旅遊散心。家屬稱，黃女抵達格爾木後乘坐的士到可可西里，至本月8日曾出現在玉樹州曲麻萊縣境內，及到訪索南達杰保護站。事主友人指，對方稱已玩遍格爾木周邊景點，購買許多手信，又曾稱希望到藏區教書，惟未向當局辦理手續。