解放軍招標建076型攻擊艦　專家：或與美軍實力媲美

中船工業集團708所近日公開一份招標書，顯示解放軍正落實建造076型兩棲攻擊艦。美國傳媒刊登防務專家文章指，大陸海軍建造兩棲攻擊艦以登陸台灣或南海地區島嶼。有軍事專家稱，解放軍的海軍陸戰隊將具備獨立作戰能力及擁有自身的空中支援能力，或與美軍實力媲美。

報道指，解放軍最新下水的075型兩棲艦具有寬敞的飛行甲板，尺寸相當於美國海軍的國家級兩棲攻擊艦，又可搭載直升機，包括旋翼無人機及可運送主戰坦克的氣墊船，但似乎未可搭載噴射式飛機或固定翼無人機，而下一代076型兩棲攻擊艦則會完全不同。

報道指出，招標書以系統和特性列表的形式間接列出076型兩棲攻擊艦的設計規格，可見該艦將搭載某種噴氣式飛機，且推斷該艦將採用電磁彈射系統，比航母使用的蒸汽彈射器效能更強大。惟美國海軍發展電磁彈射系統時有技術問題，由於該系統是一項全新技術，因此存在發展風險。

另有報道引述軍事專家指，076型兩棲攻擊艦是解放軍的實際可用、價格相對低廉的新系統，相信可用作迅速增加航母式對空支援平台。