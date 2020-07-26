男子殺妻分屍棄化糞池　曾逼前妻離婚家暴掐頸

浙江杭州一名許姓男子早前承認殺害來姓妻子，並將其肢解拋屍在屋苑化糞池內，事前還高調受訪。案件轟動全國，認識許男的民眾紛紛表示難以置信，他平日低調，對人和善。惟許男前妻的朋友表示，他與來女是婚內出軌，曾對前妻家暴，並多次警告：「若不同意離婚，命都要沒了。」

許男家鄉的鄰居表示，每年過年他都會帶來女和女兒回鄉探親，見到親戚長輩都會給利是，出手大方，「他們夫妻感情看起來不錯」。該鄰居又稱，來女失蹤後，許男的哥哥和弟弟曾到杭州了解，許男解釋來女失蹤的原因是「可能是去哪個親戚家了，肯定會回來的」。

許男前妻的張姓朋友表示，他與來女在他未離婚時關係曖昧，來往密切，曾多次聽他的前妻提起想離婚，擔憂若不同意會被殺害，「許某掐了她的脖子，給她掐得半死不活」。

來女失蹤後，許男接受內媒採訪時動作表情豐富，強調兩人感情和諧，從未發生爭執，又鎮靜地回應，「一切以警方公布為準」。他面對警方詢問，多次誤導對方，將警方視線引到屋苑外，懷疑來女墮落屋苑外的觀景湖中，建議警方抽乾湖水尋找。警方最後查看6000小時閉路電視片段，以及抽取38車糞水篩查後，終確認來女遭人殺害棄屍到化糞池內。