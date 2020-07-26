女生連飲減肥咖啡3天送院　揭含禁藥成分拘8人

浙江慈溪市女生小許因連續3天飲用減肥咖啡，導致血壓飆升送院。該款咖啡聲稱能在無需運動節食下減肥，惟經醫生檢驗後發現內含有禁藥西布曲明。警方透過小許網購的物流及付款紀錄鎖定疑犯，最終拘捕8人。浙江慈溪市人民檢察院近日以涉嫌銷售有毒、有害食品罪對8人提出起訴。

內媒周日（26日）報道，小許在朋友介紹下網購該款南韓網紅減肥產品，起初她認為該咖啡的飽腹感極強，飲用後不用進食其他食物。及後她開始出現口乾舌燥，頭暈噁心，身體無力等症狀，晚上失眠。但小許沒有理會副作用連續飲用該產品3天，後來心跳加速，身體冒汗，血壓亦隨之急升，需送院。幸好檢查結果表示，小許只是輕微尿酸高，多喝水就能恢復。但醫生指該咖啡被驗出西布曲明，長時間服用可能會致命。

經查，警方表示這些所謂「南韓正版」咖啡的真實產地，來自天津、福建、吉林等地。疑犯網購咖啡粉末，在1公斤咖啡粉末添加50克西布曲明，然後放在桶裡攪拌，最後通過咖啡機進行灌裝和打包。疑犯還通過糖果壓片機，用類似方法製作減肥糖。疑犯經審訊後供稱他們通過幾個網購平台，將上述減肥產品銷售給多名消費者，從中獲利。

西布曲明的作用是抑制食慾中樞，使人胃部的飽脹感增強，食慾下降。早年用於輔助治療肥胖症，但是副作用大，會造成心率加快，血壓增高，嚴重時可導致中風甚至死亡。