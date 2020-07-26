冰雹暴雨水浸天災不斷　農民怨失收嚴重

內地安徽、湖北、湖南等地近兩個月持續下暴雨，多地受水浸、冰雹等自然災害影響，農業大受打擊。湖北武漢市蔡甸區有農民表示，湖北經8輪大範圍暴雨，400畝水稻被淹。浙江白洋湖更有2600多畝農作物被水淹沒報廢。農業農村部早前發布數據稱，今年上半年受自然災害影響，農作物受災面積617萬公頃。

蔡甸區種植水稻的吳姓農民表示，其種植的水稻田有60%至70%被淹，其餘200多畝也有不同程度的受損，惟目前洪水仍未消退，降雨持續，可能已無任何補救的機會。

身處湖北黃岡市的向日葵種植戶余先生有總面積1.4畝的向日葵園，他表示，若無持續強降雨，上月尾至本月初就可有收成，但暴雨導致花盤浸透，葵籽發爛，損失9成；部分成熟的已由工人採摘，但近日持續降雨，又無烘乾機器，大多已發霉，損失嚴重。

應急管理部早前與自然資源部、水利部、農業農村部、氣象局等部門開會商討，今年上半年除暴雨影響外，另有冰雹和冷空氣等自然災害，山東、河北、山西和甘肅等6省有69.8萬公頃農作物受災，其中18.9萬公頃絕收，直接經濟損失96.6億元人民幣（約108億港元）。

針對暴雨水浸問題，農業農村部上周四（23日）派8個工作組到安徽、江蘇、湖南、重慶等省市進行救災指導，對長江中下游種植業災後恢復生產提出建議。

惟內地官媒周日（26日）報道稱，今年夏糧再獲豐收，產量達到2856億斤，增產24.2億斤，同比增長0.9%，創歷史新高。而秋糧方面，種植面積穩中有增，農作物生長情況良好，可以爭取有好的收成。