潛逃東莞組黑社會擄人勒索　台黑幫頭目二審判死緩

內地傳媒周日（26日）引述廣東高級人民法院裁判文書披露，被列為台灣十大通緝要犯首位、台灣黑幫前頭目黃建偉入境發展黑社會組織一案，已於上月30日在廣東高院二審宣判，法院駁回黃建偉上訴，維持死緩判決。據了解，該案是近年來廣東省首宗境外黑社會入境發展滲透案件。

據報道，綽號「矮仔」的黃建偉是台灣桃園某黑幫的前任幫主，身負至少2宗命案被台灣當局通緝。法院經審理查明，黃建偉在2002年潛逃至東莞後，從2008年起以東莞作為據點，自稱是台灣「小南門幫」頭目，炫耀自己曾在台灣殺人逞兇的經歷，在廣東台商圈中擴大影響，招攬非法追債業務，並招攬來自台灣的簡永盛、王正雄、黃尚禮、邱俊榮等「小弟」，以暴力手段追債，對在廣東經商的台商造成巨大危害。

另外，黃建偉在2008年時，打聽到台灣某黑幫成員魏某在台灣詐騙獲利頗豐，加上黃與魏的弟弟有私怨，遂以參加生日會的名義邀約魏某，趁機綁架勒索；最終因雙方未能就贖金達成一致，黃遂安排小弟殺害魏某並分屍，再通過烹煮、攪碎、拋棄等方式毀屍滅迹。在2017年至2018年期間，黃更與人合夥，多次在東莞等地綁架台商，其中一名李姓台商更被勒索1億元新台幣（約2600萬港元）贖金。

2018年6月8日，在廣東省公安廳直接指揮下，珠海警方和東莞警方聯手展開行動，拘捕黃建偉等20人。去年12月31日，廣東珠海中院一審宣判，黃建偉犯入境發展黑社會組織罪、綁架罪、非法拘禁罪，數罪併罰，決定判處死刑，緩期2年執行，並剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產，同時限制減刑。黃建偉其後不服上訴。廣東高院上月30日二審宣判，駁回上訴，維持原判。