受賄近500萬人民幣　龍岩市前旅遊局長囚10年

福建龍岩市前旅遊局局長、龍岩永定區前區委書記劉先裘，早年利用職務便利，受賄近500萬元（人民幣，下同，約558萬港元），其中收受某廣告代理公司前高級副總裁金某回佣60萬（約67萬港元）現金。中國裁判文書網近日公布案件詳情，顯示劉男犯受賄罪，一審判囚10年。

案件早前在龍岩市中級人民法院審理查明，發現劉男擔任漳平市委副書記、副市長、龍岩市旅遊局黨組書記、局長、永定區委書記等職務期間，以權謀私，為他人在煤礦環評驗收、簽訂廣告業務合同、旅遊項目土地流轉等事項上謀取利益，非法收受大批現金。

劉男於2008年至2009年以局長身份，讓某廣告代理公司與市旅遊局簽訂廣告業務合約，兩次收受回佣。他又向其他企業提供協助，令對方獲取商住用地獎勵撥款等方面，通過親友收受對方市值43.8萬元（約49萬港元）股票。

資料顯示，現年57歲的劉男是福建上杭人，曾擔任龍岩市（縣級）委辦副主任、鐵山鎮黨委書記，漳平市委常委、宣傳部長、副書記、副市長、龍岩市（縣級）委辦副主任、鐵山鎮黨委書記，漳平市委常委、宣傳部長、副書記、副市長等職務。劉男直到去年8月受查，今年1月被刑事拘留，隨後被批准逮捕。