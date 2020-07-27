南寧警拘命案通緝犯　感情破裂殺女友後潛逃21年

廣西南寧市公安局近日成功拘捕一名潛逃21年的命案疑犯尹X華，他涉嫌與1999年5月23日在北京發生的一宗兇殺案有關。警方通過大數據平台分析疑犯的體貌特徵，發現一名廣西男子與其吻合。經追查後，鎖定疑犯並將其逮捕。原來，尹男當年因感情破裂將女友砍死，殺人後潛逃南寧21年，期間從未與家人聯絡。目前，尹已移交北京警方處理。

內媒周日（26日）報道，南寧市公安局刑偵支隊本月初進行大數據研判工作，發現尹男與命案逃犯的體貌特徵基本吻合。支隊一方面聯繫北京警方掌握更多資料，並對該男子展開調查；另一方面又透過監控片段追蹤尹男活動規律及落腳點。及後，警方了解到尹男幾乎每天騎著共享單車在江南區亭子及西鄉塘一帶出沒。經多次核查比對，警方確定該男子正是潛逃21年的命案逃犯。

7月17日上午，警方展開拘捕行動，追蹤尹男到大沙田常樂路，他之後突然消失，但警方通過一輛沒上鎖的共享單車證實其位置，並設下埋伏，更增援包圍尹男，終在下午1時半成功將尹男逮捕。警在詢問疑犯姓名時，尹男一度辯稱自己姓黃，但無法提供任何身分證明。其後，警向尹透露其家中變故，父母雙亡後，他突然情緒衝動，稱︰「這段血債，我也該還了！」

經訊，尹男承認21年前殺害女友，殺人以後就從北京逃到成都再到昆明，2001年輾轉到達南寧。潛逃過程中，他為隱藏身分丟掉身份證，改名換姓，多年來以搭鋼管外架維生。21年來從未與父母聯繫，他在得知父母死訊後，招認所有罪行。