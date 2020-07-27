傳市紀委官員拒做酒精測試　警立案起訴

內地網絡近日流傳「保定有人酒後駕車交警不測酒」影片。河北保定市交警周日（26日）通報，影片中的事主李某某酒後駕駛，警方以涉嫌危險駕駛罪對他刑事立案，該案周一（27日）移送起訴。內媒指出，李某某疑為保定市紀委正縣級紀檢員李曉峰。

警方通報，李某某上周二（21日）晚間與兩名朋友聚餐時喝酒，餐後駕車行至隆昌路交叉口時，逆行撞向對面線正在等紅燈的劉某某的私家車。警方到場後將他們帶回派出所做酒精測試，李某某體內酒精含量為175毫克/100毫升，劉某某體內酒精含量為0。

事後，劉某某將多段現場拍攝的影片發布上網，並指李某某為保定當地官員。劉稱，交警將她和李某某帶至警隊後，兩個多小時不給李測酒精含量，其後在李測出體內酒精含量為175毫克/100毫升後，也不給李某某抽血檢驗。

內媒記者比對發現，李某某疑為保定市紀委正縣級紀檢員李曉峰。資料顯示，李曉峰曾任保定市紀委常委、監察局副局長等職，後改任保定市紀委正縣級紀檢員。有網民表示，「紀委都如此，再查查其他問題」、「沒抽血打死都不認」、「為何2個多小時不測」。