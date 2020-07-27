外賣員假扮醫院實習生招搖撞騙　被拘留5天

內地不少人都喜歡吹牛，惟過度吹噓隨時觸犯法律。浙江蕭山市一名23歲馮姓大專畢業生，早前在當地一間醫院實習，因能力未達水平不獲錄用後，竟利用這段短暫實習經歷四處招搖撞騙、騙吃騙喝，結果多名受害人報警。警方周日（26日）通報，指馮男因招搖撞騙被依法處以治安拘留5天的處罰。

據了解，馮男原是一名醫科大專的畢業生，經介紹到某醫院實習，但未獲正式錄用。他後來成為外賣平台「餓了麼」的外賣員，住在員工宿舍，卻向3名分別王姓、段姓和孔姓同事吹噓自己仍是醫院實習生，成為外賣員只是趁放假出來體驗生活。3人看到馮的畢業證書後，都信以為真。

及後，馮男得悉王某欲轉工，便以介紹工作為名，要求王請他吃飯唱歌；他得知孔某欲找女朋友後，又以介紹美女護士為名，要求孔帶他四處玩樂。後來，段的妻子欲檢查身體，馮謊稱自己認識醫院醫生，可免費體檢。惟3人請馮吃飯唱歌次數愈來愈多，托他辦的事卻遲遲未有動靜。

直到段男起疑心，當面質問，馮才心虛認錯。3人當即報警。馮被捕後坦承︰「我這個人就是愛吹牛，愛裝，讓他們覺得我很牛，之後等事情真的要辦了，我就只能騙他們。」最終，馮男也受到法律制裁。