網約車司機急煞乘客稱受傷　撞車黨6人遭刑拘

上海浦東市王姓網約車司機本月初接到一張「大單」，卻在快抵達目的地時險與另一輛私家車相撞，3名乘客聲稱受傷要求入院，事後更有人自稱是傷者的老闆、同事向他索償6000元人民幣（約6700港元），惟他賠償後認為事有蹊蹺報案。經查，上述事故是由撞車黨一手策劃，警方日前先後拘捕6名涉案詐騙疑犯，經審訊均認罪，目前被警方刑事拘留。

王男本月1日在網約車平台接單，3名客人從浦東新場鎮坐車前往金山，路程逾60公里。當車輛駛至金山區一處空曠小路時，後方一輛私家車突然超車後急煞，王男為避免相撞急剎，坐副駕駛座的乘客隨即撞上檔風玻璃，當下表示頭暈不已，而後座兩名乘客亦和應要立即到醫院檢查。

他們在醫院排隊等待檢查時，有3人自稱是傷者的老闆、同事找上王男，聲稱3名員工因在上班途中受傷，可納入「工傷」，王男只需墊付檢查費、誤工費、營養費共6000元。由於對方人多勢眾，王男迫不得已接受對方提出的「賠償費」，惟他回家後記起當時車速只有40碼，而自己並未撞到擋風玻璃。

警方接報後翻查行車紀錄儀及閉路電視紀錄，發現 3名乘客乘車後，有私家車一直沿路尾隨超過50公里，行至涉事路段才故意超車後急煞，導致王男車輛被迫急停，而私家車上乘客則是在醫院自稱老闆、員工的3人。6名撞車黨同夥離開醫院後，更到附近餐廳吃喝慶祝。