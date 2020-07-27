內地續發暴雨藍色預警　巢湖超歷史洪水位

中央氣象台周一（27日）清晨6時，繼續發布暴雨藍色預警及高溫黃色預警，預計上午8時起24小時內，湖北東部、安徽西南部等地局部地區有大暴雨；廣東、廣西東部和南部、海南島等地有攝氏35℃以上高溫天氣。安徽省合肥水文水資源局上午8時半發布洪水紅色預警。國家水利部指，淮河流域自本月中旬起出現3次強降雨，發生10年一遇的流域性洪水，其中正陽關以上發生區域性大洪水。

中央氣象台預料，新疆伊犁河谷、雲南西南部、廣西北部和南部、湖南中北部、湖北東部、安徽中南部、江蘇中南部以及河北中部等地部分地區有大到暴雨，上述部分地區伴有短時強降水，最大每小時降雨量30至50毫米，局地可超過70毫米，局部地區有雷暴大風等強對流天氣。

另外，四川盆地、湖南南部、江西中南部、福建中南部、廣東、廣西東部和南部、海南島以及新疆南疆盆地等地將有35℃以上高溫天氣，其中湖南南部、江西西南部、福建東南部、廣東北部和南部、海南島中部以及新疆南疆盆地等地的部分地區有37℃至39℃高溫，局部地區超過40 ℃。

安徽省合肥水文水資源局已發布洪水紅色預警，當前巢湖仍在超歷史洪水位以上，呈高位波動緩退狀態。杭埠河、裕溪河、南淝河仍在超歷史以上洪水位，白石天河、柘皋河、派河下游段仍在保證水位以上；豐樂河桃溪以上已回落至警戒水位以下；西河仍在保證水位以上高水位緩落。

國家水利部周日（26日）指，自本月14日以來，淮河流域出現3次強降雨，流域累積面雨量達170毫米，較常年同期偏多89%，為1961年以來第2位；其中中游雨量193毫米，列第1位。淮河幹流河南踅子集至江蘇盱眙河段全線超警戒水位，王家壩至魯台子河段超保證水位，本月20日啟用蒙窪蓄洪區，開啟王家壩閘分洪。

水利部指出，是次淮河洪水無人傷亡，各水庫沒有垮壩，主要堤防未出現重大險情，防汛抗洪工作有序有效，下一步將加強預測預報，及時發布預警信息，統籌調度水工程及加快淮河洪水排泄，同時指導督促地方強化堤防巡查防守，確保退水期堤防運行安全，並進一步落實防禦措施，準備迎戰還有可能出現的大洪水。