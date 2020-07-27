深圳犬隻免費植入晶片　10月未注射將視無證養犬

深圳市城市管理和綜合執法局周日（26日）指，深圳今年年底前將實現犬隻晶片管理全覆蓋，全市所有犬隻免費植入晶片，10月起未注射晶片會視為無證養犬，違例者將受處罰。全市已有100間寵物醫院正式簽訂《犬隻芯片植入委託服務》，將逐步開放犬隻晶片植入工作。

深圳市採用的晶片紀錄為一串15位長度的國際唯一數字編碼，可獲取犬隻名字、犬種、主人姓名及聯繫方式等，有效期為15年以上。市城管和綜合執法局指，福田區、龍崗區、龍華區、羅湖區、大鵬新區等已初步完成犬隻晶片採購工作，該市首批100間寵物醫院犬隻晶片注射點已逐步開放。

市寵物醫療協會會長喻信益指，犬隻注射晶片有助證明主人身份，幫助市民盡快找回丟失犬隻，為攜犬出入境提前做好準備；若發生涉及犬隻糾紛時，可杜絕犬主不承認犬隻歸屬推脫責任的現象。同時，藉助深圳市養犬管理服務綜合平台，通過晶片實現犬隻溯源管理，有效杜絕棄養行為。

據《深圳市犬隻電子標籤植入管理規定（試行）》要求，深圳將9月底設為警示期，督促犬主主動為犬隻注射晶片，10月起未注射將視為無證養犬，11月起全面加強執法，不定期展開執法行動，對違例者嚴格執法處罰。