澳洲針對中國留學生「虛擬綁架」案急增　共騙320萬澳元

澳洲新南威爾士省警方周一（27日）公布，今年接獲最少8宗「虛擬綁架」案件，主要針對中國留學生。騙徒會致電向受害人訛稱他們惹上官非，要求他們匯款到海外銀行戶口，甚至要他們假扮被綁架，從而勒索他們的親人，今年來已成功共騙得320萬澳元（約1769萬港元）。

報道指，涉案騙徒會說普通話，並假扮中國執法部門，向受害人訛稱他們在中國捲入罪案或身份被盜，威脅他們遵循命令，否則會拘捕和遣返他們，或令他們以為自己已被綁架。騙徒其後說服受害人匯款，甚至指示他們停止與親友聯絡，再自行租酒店房，拍下自己手腳被綁及蒙眼的照片或影片。

這些影像之後會傳到受害人的親人那裏作勒索，要他們支付2萬到50萬澳元（11萬至276萬港元）不等。很多父母往往都會支付贖金，但其實他們的子女由始至終都沒被綁架。有一名父親收到22歲女兒在悉尼拍攝、假裝被綁起的影片後，更支付了220萬澳元（約1216萬港元）贖金。

一名中國女留學生憶述事件，指自己受到騙徒的「精神控制」，飽受折磨10天，並損失50萬澳元，警方最終在墨爾本機場酒店的房間尋獲她。另有受害者表示，接到一名自稱中國大使館女職員的電話，訛稱北京的國際刑警組織已要求聯邦政府取消其澳洲簽證；亦有受害者表示，騙徒限時逼她遵從指示，否則禁止她外出。

新省警方正與中國當局及大學合作，致力打擊同類騙案及相關跨國犯罪集團。偵緝總警司班尼特（Darren Bennett）表示，這些虛擬綁架案過去10年大幅增加，加以利用民眾對政府部門的信任；又指這些電話似乎是隨機打出，但認為騙徒特別針對澳洲華人社區的弱勢人士。澳洲當局亦愈來愈關注日益增加的電話詐騙案，今年5月相關報案急升400%。