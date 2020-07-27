杭州殺妻案　疑犯弟弟稱願撫養小侄女

浙江杭州許姓男子早前承認因家庭矛盾殺害妻子來惠利，並將其肢解棄屍在屋苑化糞池內，現時已被警方刑事拘留。許來均為再婚人士，再婚前各與前夫前妻育有1名子女，兩人已經成年。婚後雙方再育有一名11歲女兒，家人現正考慮女童的監護及撫養問題。據悉，許男的弟弟，亦即女童的叔叔指願意撫養侄女，承諾給予足夠關愛。

內媒周日（26日）報道，許男與前妻有一名29歲的兒子，死者來惠利與前夫于良（化名）亦有一名29歲的女兒。女童目前由來的姐姐照顧。來的姐姐受訪問時指自己身患重病，亦需要照顧孫子，因此長遠來說，撫養女童有一定困難。

于良受採訪時都表示女童應由與其有血緣關係的家屬監護、照料，因為其生活費用會為大家帶來沉重經濟負擔。他指女童的姐姐即使同意撫養女童，也要與他商量。至於女童的叔叔則強調可以陪伴女童成長，加上自己的小女兒與女童只相差一歲，相信能把女童照顧好。

依據民法總則，未成年人的父母已經死亡或者沒有監護能力的，由有監護能力的人按順序擔任監護人：一為祖父母、外祖父母；二為兄、姐；三為其他願意擔任監護人的個人或者組織，但必須得到民政部門及未成年人住所地之居委會同意。據了解，該女童的祖父母均已去世。

另一方面，早前透露許男曾對前妻家暴，迫使前妻與其離婚的劉女士指出，許男殺妻案令她懷疑自己女兒的死亡亦可能與許男有關，已提請警方重新調查。劉女士是許男前妻的閨密，其16歲的女兒樓某潔，2002年於家中被殺，一直未找到兇手。劉以前曾經勸諭前妻與許男離婚，不知許男會否因此對其記恨，狠下殺手。劉又憶述當年一名目擊者指，女兒被殺當日曾見到劉家中走出一位男性，身高一米七，身材較瘦，與許男吻合，要求重查案件。