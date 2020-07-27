新冠肺炎：台增4境外輸入　桃園1移民工返泰確診

台灣的中央流行疫情指揮中心周一（27日）召開臨時記者會，發言人莊人祥公布，新增4宗境外輸入確診病例，分別來自南非和美國返台，均被送院隔離治療。泰國疫情指揮中心發言人同日表示，4名在台灣桃園工作的泰籍移民工自台灣和美國返泰後確診。莊人祥表示，不排除在台感染，正調查感染來源。

莊人祥表示，患者年齡介乎20多歲至60多歲，其中是一對母子，長期居住在南非，兩人上周二（21日）至上周三（22日）先後出現流鼻水、鼻塞、咳嗽等症狀。直到上周六（25日）兩人搭飛機返台後，其中一人發燒至攝氏39度，送院隔離治療，經檢測，至周一確診。

另有一名患者去年12月到非洲賴索托工作，返台前出現頭痛、流鼻水等症狀，因當地資源短缺，自行服藥未有求醫。直到上周四（23日）自南非返台，經杜拜轉機，到上周六入境時症狀持續，被送院隔離。目前已發現8名密切接觸者，均被隔離觀察。其餘一人到美國探親，返台入境時未現症狀，直到上周五（24日）發病，直到周一確診。

莊人祥另回應自台返回泰國後，隔離期間確診的患者，該名患者自上周二乘搭華航CI831航班返回泰國，隔離5日後確診，其餘3人從美國返回泰國。目前已找到9名同公司的泰籍移民工，了解他們的接觸情況再隔離觀察。