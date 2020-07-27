長江第3號洪水形成　千年古鎮磁器口遭洪水淹沒

水利部長江水利委員會水文局消息，長江2020年第3號洪水周日（26日）已在長江上游形成，三峽水庫周一（27日）入庫流量每秒達60,000立方米，水文局已發布長江上游寸灘江段、三峽入庫洪水黃色預警。嘉陵江邊的千年古鎮磁器口水位達184.07米，臨江低窪地區被洪水淹沒。

水文局實時監測數據顯示，三峽大壩出庫流量每秒38,800立方米。按照長江水利委員會最新調度令，三峽樞紐工程按照每秒38,000立方米控洩，為長江中下游減輕防洪壓力。

磁器口古鎮的水位上午10時許已超出警戒水位3米多，臨江低窪地區的數十間商舖被水淹沒。古鎮管委會已啟動應急響應，提前安排臨近區域的商戶和居民撤離。另在長江、嘉陵江交彙的朝天門水域，江水已淹沒重慶地標建築朝天門180平台，水位達到朝天門門洞中部，有關部門已在濱江路段入口拉起警戒線。

為確保航行安全，海事部門已發布水上交通安全橙色預警，同時實施臨時交通管制，禁止所有船舶在長江幹線界石盤至觀音灘、嘉陵江黃花園大橋至朝天門水域間航行，重慶「兩江遊」觀光輪船和往來於兩江四岸的渡輪亦暫時停航。重慶市防汛抗旱指揮部指，目前長江重慶主城段流量和水位持續上漲，預計最高水位會在周一深夜出現。