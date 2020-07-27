烏海市多名廳官受查　市委前巡視員遭開除黨籍

內蒙古紀委監委嚴查多名曾在烏海市任職的廳官。

內蒙古紀委監委網站周日（26日）公布，烏海市委前巡視員白金海搞權錢交易，以權謀私，生活腐化，構成職務違法並涉嫌受賄、貪污，經內蒙古自治區黨委批准，決定予以開除黨籍處分。內蒙古紀委監委日前宣布，上半年查處違反政治紀律和政治規矩問題及處分多人，包括嚴查多名曾在烏海市任職的廳官。

消息指，白金海為一己私利公然違背黨性原則，對抗巡視整改；違規為他人安排調動工作，在幹部選拔任用中收受他人財物；違規經商辦企業獲取巨額利益，搞權錢交易；生活腐化，造成不良影響。經內蒙古自治區黨委批准，決定予以開除黨籍處分，按規調整其享受的待遇，收繳其違紀違法所得，移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

公開資料顯示，白金海現年67歲，歷任烏海市海勃灣農場副場長、場長、黨委書記，市農牧林水局副局長，市農委主任，海勃灣區區長、區委書記，後出任烏海市委常委、統戰部部長。

內蒙古紀委監委本月中旬，公布上半年共查處違反政治紀律和政治規矩問題38個，處分122人，包括嚴查烏海市前市長高世宏、市委前副書記武鳳梅、政協前主席王鳳等人。其中，高世宏上月涉收受賄款被開除黨籍及公職；赤峰市人民檢察院今年4月依法以涉嫌受賄罪，對武鳳梅作出逮捕決定。