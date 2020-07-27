半歲女嬰被熱水燙傷　外公以白酒毛巾敷傷口致休克

福建泉州一名6個月大的女嬰近日被熱水燙傷，被送到醫院時全身通紅，處於休克狀態。醫生檢查時發現女嬰面頸、軀幹、四肢都有重度燙傷，更聞到女童全身酒味，一問之下家屬稱用浸泡了高濃度白酒的毛巾給孩子包裹傷口。女嬰在送院後2小時內曾反覆嘔吐7次，處於嚴重的醉酒狀態。血液生化檢查表示，其肝功能已因此受損。女嬰需在重症監護室接受治療。

據內媒周一（27日）報道，上星期女嬰不慎被打翻的熱水壺燙到，導致身體各部分有不同程度燙傷。起初女嬰母親以自來水沖洗傷口，但女嬰外公建議要用土法治療，即用高濃度的白酒敷在傷口，減少孩子的疼痛感，母親於是跟從。但女嬰之後每況愈下，開始失去意識，於是在上周五（24日）把女嬰送到泉州第910燒傷科救治。

醫生指出，家屬用白酒覆蓋的錯誤做法令女嬰傷口更為疼痛，部分酒精還會被傷口皮膚直接吸收，體內酒精含量過高令女嬰醉酒，若然延誤送院，女嬰有可能因酒精中毒導致休克死亡。醫生又提醒公眾，錯誤的偏方不僅容易容易造成傷口感染，嚴重的還會危及生命安全。