「中國首善」復出　捐2300萬人民幣辦冬奧會及防洪救災

有「中國首善」之稱的內地富商陳光標，近年甚少出席公開活動，他上周六（25日）在江蘇南京高調重啟「慈善」事業，宣布將捐出2300萬元（人民幣，下同，約2580萬港元），以及30輛警車、公務車，支持河北張家口市舉辦冬奧會、安徽無為市政府防洪救災，以及資助陝西旬邑馬欄陽坡頭希望小學。

據內媒報道，陳光標並未公布捐款的具體去向，但其中最大一筆金額為1000萬元（約1122萬港元），捐給2022年將要聯合舉辦北京冬奧會的張家口市。該市公安局周日（26日）通報，稱收到上述捐款及12輛汽車。而安徽無為市、陝西咸陽市旬邑縣相關負責人，亦先後向內媒確認，收到前期承諾的100萬元、200萬元（約112萬港元、約224萬港元）現金，以及各一輛商務用車。

活動當日，分別有國際奧委會副主席、北京2022年冬奧會和冬殘奧會組織委員會副主席于再清，張家口市副市長程蔚青，無為市副市長劉萍，旬邑縣縣長王旭等人出席捐贈儀式，而在場的每輛捐贈車輛，車後身均貼有「中國首善全國道德模範陳光標捐贈」的字樣。