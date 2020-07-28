引渡聆訊再續　孟晚舟律師冀取執法原始文件

中國科技巨企華為太子女孟晚舟引渡案周一（27日）再次舉行聆訊，孟晚舟一方正尋求中止將孟晚舟從加拿大引渡到美國受審的程序。她的律師團隊在周一的聆訊中，期望獲取加拿大安全情報局（CSIS）及美國聯邦調查局（FBI）執法的原始文件，藉此證明孟晚舟是美加兩國合謀的受害者。

聆訊以視像形式在加拿大聯邦法院進行。孟晚舟一方希望取得6份有關CSIS與FBI通訊、內容未經刪改的文件，包括孟晚舟於2018年12月1日在加拿大溫哥華被扣前後，CSIS所寫的一封電郵、備忘錄及一份報告。孟晚舟的代表律師卡特（Ian Carter）指出，這些文件與孟晚舟在溫哥華國際機場被扣留、查問及拘捕等已公開的話題有密切關係。

卡特亦對發放原始文件會損害中加兩國外交關係的說法加以反駁。卡特提出的理據是，加拿大全球事務部的南亞事務總監哈特曼（David Hartman）上月向法庭提交反對公開原始文件的書面陳述，內容已經對中國有非常負面的描述，辯方所要求公開的原始文件只是有關孟晚舟被捕的一些更詳細資料，對中加關係的傷害性遠不及哈特曼書面陳述來得大。

孟晚舟的另一名代表律師芬頓（Scott Fenton）則指出，孟晚舟當日被捕是非法的，因為她在遭加拿大皇家騎警（RCMP）正式拘捕之前，被加拿大邊境服務局（CBSA）搜證了3小時，違反臨時拘捕令「立即」將她拘捕的要求；CBSA也沒有告訴孟晚舟被扣留的理由，又沒有讓她得到法律諮詢，是侵害了她在《加拿大權利與自由憲章》之下的權利；芬頓亦指摘，為外國的刑事調查搜證並不是CBSA的合法功能。

孟晚舟一方指控美國FBI與加拿大CSIS、RCMP及CBSA合謀秘密調查孟晩舟並侵害她的權利，代表加拿大政府的律師弗拉特（Robert Frater）則不承認有關指控，並否認加拿大政府沒有正確執行對孟晚舟的拘捕令。聆訊將於周四（30日）繼續。