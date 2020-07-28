珠海大廈外牆剝落　汽車被瓦礫擊中索賠不果

廣東珠海市近日有屋苑外牆瓷磚剝落擊中停泊在樓下的汽車，令其車尾玻璃碎裂。車主鄒女士事後花費約1000元人民幣（約1122港元）維修。她已向該屋苑物業管理處追討賠償，對方承認曾出現外牆脫落，已聯繫小區業主籌資修復加固，但無法賠償車主，更指示鄒女士向大廈業主索賠，物管公司可為她作調解。

據內媒周一（27日）報道，事發於上周二（21日），鄒在珠海水木清華園小區旁一家單位上班，把車停放在單位門口，下午用膳回來便發現座駕被外牆瓷磚砸中，車尾玻璃受損需要更換。鄒女士為證明是大廈的外牆剝落引致其損失，向內媒出示多張事發後的照片和影片。從照片可見，玻璃碎片與脫落的瓷磚混雜在一起。

鄒透露已不是首次發生外牆脫落事件，今年6月就先後有客戶和商舖業主的​​車被砸受損。她又指物管處在她反映事件後只張貼一張告示提醒，尚未排查外牆瓷磚、加固，而且至今也不願意承擔其車輛維修的費用。

物管處回應內媒查詢指，屋苑大約在2008年入伙，10多年間受天雨影響，確曾出現外牆脫落的現象，物管處早在去年已貼出提示，提醒居民行走和停車時多加注意。在接到有人反映汽車被脫落瓷磚砸中後，再次貼出告示。對於鄒女士要求物管處賠償維修費的要求，負責人回應指此次被砸車輛停放位置並非停車位，而是車路，車主違泊亦應負上一定責任。

他強調按照相關法律規定，物管對小區有監護權，但大樓屬於業主，如果鄒女士要索賠，需要找大樓的業主分攤費用。負責人又表示屋苑沒有設備設施維修基金，已建議各業主湊集維修資金，相關工作正進行。