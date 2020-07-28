桑植縣特大涉黑案宣判　主犯獲刑22年

湖南省桑植縣人民法院周一（27日）針對一宗涉黑案公開宣判，40人獲刑，獲刑最高的是主犯曾衞華，他被判囚22年、剝奪政治權利5年、被沒收全部個人財產。其餘39人分別被判囚6個月至15年不等。內媒指出，該案是桑植縣有史以來被告人數、涉及犯罪事實和罪名最多的特大刑事案件，為全國掃黑辦掛牌督辦的重案。

案情指出，2003年，曾衞華從慈利縣工商銀行離職後後，便開始在慈利縣各地下賭場賭博及向賭徒發放高利貸。2010年，他開始經營「田甜寄賣行」放高利貸，為了獲取高利貸本息，他糾集、網羅了被告人代某、朱某文等一批手下，從事一系列犯罪活動，逐步形成惡名。

此後，曾衞華又結識被告王某、侯某、朱某、向某龍等人，這些人各有勢力。2014年4月16日，曾衞華首次將這些惡勢力成員組織起來，到慈利縣城余某某店內尋釁滋事，之後便長期從事暴力討債、敲詐勒索、強迫交易、開設賭場等犯罪活動，逐步建立起一個以他為首的涉黑組織，成員眾多，具備一定經濟實力，嚴重破壞當地經濟及社會秩序。

法院認為，這個涉黑組織以放高利放貸獲得非法利益，多次實施敲詐勒索、強迫交易、非法拘禁等犯罪活動，嚴重影響他人生產生活，社會危害性極大，應予嚴懲。綜合40名被告各自的犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，桑植縣人民法院依法作出上述判決。

內媒指出，法院於今年6月1日立案，6月28日至7月3日連續6天在桑植縣賀龍體育館公開開庭審理，至周一宣判，僅用時56天即審判完畢。該案共涉及14項罪名、33項犯罪事實。