全國掃黑辦掛牌督辦　「西安最牛村支書」涉黑案開審

在陝西西安有「最牛村支書」之稱的葛七寶，因其及另52人涉組織、領導、參加黑社會性質組織，案件周一（27日）在西安市鄠邑區法院公開開庭審理。內媒報道，該案是全國掃黑辦掛牌督辦的重點案件，被告人數眾多，涉及犯罪事實和違法事件達60多宗。

鄠邑區人民檢察院指控，葛七寶在2000年通過非法手段，當選西安市未央區徐家灣街道辦事處北辰村黨支部書記後，通過籠絡、培植骨幹成員壯大個人勢力，把持村基層政權，其組織以實施尋釁滋事、強迫交易、妨害公務等違法犯罪活動。另又欺壓殘害群眾，非法控制北辰村及周邊民眾，包括以非法佔用農用地、盜挖砂石、非法轉讓土地使用權等方式，侵吞集體財產，攫取巨額非法利益。

公訴機關指控，葛七寶在以上過程中逐步形成該組織領導者、多名成員參與的黑社會性質組織，嚴重影響當地社會治安，造成惡劣影響；逐以組織、領導、參加黑社會性質組織罪等20項罪名，對葛等53人涉及的55宗犯罪事實和11起違法事件予以追究。屆於涉案人數眾多且案情複雜，庭審目前需要多日審理。

據此前報道，2014年11月5日，一段葛七寶率眾阻攔、圍毆執法警察的影片在網上走紅，被網民戲稱其為「西安最牛村支書」。時任西安市未央區北辰村黨支部書記的他，2016年因妨害公務罪獲刑1年9個月。