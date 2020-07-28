教材形容同性戀為「心理障礙」　女大學生狀告出版社

廣州某大學的教材將同性戀列為「性心理障礙和性變態」，女大學生西西（化名）認為此表述「內容存在錯誤」，希望出版社予以修正，不料遭拒，西西於是將出版社等機構告上了法院。案件周二（28日）在江蘇宿遷市宿豫區人民法院開庭審理。

2016年就讀大二的西西留意到教材《大學生心理健康教育》中，將同性戀形容為「性愛方面的一種紊亂或性愛現象的倒錯」，於是多次與出版社溝通，希望再被時予以修正。但她發現該書2017年再版時仍將同性戀列為「性心理障礙」，並且保留了將「性傾向出現偏差」解釋為「不恰當或錯誤的性信息」的說法。

2017年7月，西西以「該書內容存在多處自相矛盾、錯誤、誤導、語句不通順、語病等明顯內容質量問題」，向江蘇宿遷市宿豫區人民法院提起訴訟，狀告出版社及銷售該書的電商平台。同月17日，宿遷市宿豫區法院宣布正式立案。

西西表示，內地沒有反歧視法或性傾向歧視相關的法例，想打官司要以迂迴的方式來打，「只可以找一個非常奇怪的『產品質量糾紛 』來起訴」。案件經3次延期後，終於周二開庭，惟目前身在香港的西西無法前往宿遷，將由她的代理律師出庭。